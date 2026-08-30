VIDEO: जनकल्याणकारी और विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद

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लखनऊ छावनी परिषद में विभिन्न जनकल्याणकारी और विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम में बोलती शोभा गुप्ता, महानिदेशक रक्षा संपदा सेवा। इसके तहत छावनी परिषद के पॉलीटेक्निक को 'सिटी पॉलीटेक्निक' के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। भारतीय सेना के सहयोग से ₹10 करोड़ की लागत से AI-आधारित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, HAL और BEL के ₹9-10 करोड़ के आर्थिक सहयोग से मल्टी-यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक शवदाह गृह का निर्माण होगा। ये परियोजनाएं रक्षा मंत्रालय, सेना, यूपी सरकार और छावनी परिषद के संयुक्त प्रयासों का परिणाम हैं, जिसका उद्देश्य छावनी क्षेत्र को स्वच्छ, स्मार्ट और नागरिक-केंद्रित मॉडल बनाना है।

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