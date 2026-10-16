Video: जगदीश गांधी मेमोरियल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, फाइनल में यूनिटी एफसी ने दर्ज की जीत

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शालीमार कैंपस में आयोजित जगदीश गांधी मेमोरियल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में यूनिटी एफसी ने जीत दर्ज की। खिताबी मुकाबला लामार्टिनियर और यूनिटी की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें यूनिटी एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की। टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाने का प्रयास किया। मुकाबले में जीत के साथ यूनिटी एफसी ने प्रतियोगिता में अपनी सफलता दर्ज कराई।

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