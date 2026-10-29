Video: माटी कला महोत्सव में श्रद्धा तिवारी सिखा रहीं दीये बनाना

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डालीबाग स्थित उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के खादी भवन में आयोजित माटी कला महोत्सव में लोगों को मिट्टी से दीये बनाने का हुनर सिखाया जा रहा है। दुबग्गा निवासी श्रद्धा तिवारी निशुल्क शिविर में आने वाले लोगों को दीये बनाना सिखा रही हैं। महोत्सव में लोग मिट्टी से कलात्मक दीये बनाने की बारीकियां सीख रहे हैं।

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