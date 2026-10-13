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Video: गांधी प्रतिमा पर बॉन्डेड डॉक्टरों का प्रदर्शन, बस के सामने डटी महिला डॉक्टर
लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर बॉन्डेड डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दौरान मौके पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसी बीच एक महिला डॉक्टर प्रदर्शनकारियों को ले जा रही बस के सामने डटकर खड़ी हो गईं। इस दृश्य ने मौके पर मुंबई जैसे विरोध प्रदर्शन का नजारा दिखा दिया।
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