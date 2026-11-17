21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने और विवरण में संशोधन के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने बूथ पर आलेख्य सूची और आवेदन फॉर्म के साथ मौजूद रहेंगे।

ऑनलाइन भी जांच सकेंगे अपना नाम

मतदाता अपने बूथ पर, बीएलओ के पास उपलब्ध सूची, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के जरिए नाम की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी मतदाता सूची देखी जा सकती है।



यदि सूची में नाम नहीं है तो उसे जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। इसके साथ पासपोर्ट आकार की फोटो और जन्मतिथि व सामान्य निवास के प्रमाण से जुड़े मान्य दस्तावेज जमा करने होंगे। निवास स्थान बदलने, नाम-पते में सुधार, ईपीआईसी बदलवाने या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।



वहीं, किसी नाम को हटवाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल होगा। ये फॉर्म बीएलओ, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।