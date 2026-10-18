Video: गणेश विहार में जलस्तर घटा, लेकिन उखड़ी सड़कें बनीं मुसीबत

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लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित गणेश विहार कॉलोनी में पानी का जलस्तर कम होने के बाद भी लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। कॉलोनी के मुख्य मार्ग की सड़क उखड़ गई है और कुछ जगहों पर अब भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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