{"_id":"6ad0c188cc3d28a4180a4709","slug":"video-video-gamata-ka-jalsatara-ghata-ta-kaugdhaya-ghata-para-shanpr-haii-safaii-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: गोमती का जलस्तर घटा तो कुड़िया घाट पर शुरू हुई सफाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: गोमती का जलस्तर घटा तो कुड़िया घाट पर शुरू हुई सफाई
गोमती नदी का जलस्तर कम होने के बाद चौक स्थित कुड़िया घाट पर सफाई का काम शुरू हो गया है। जलस्तर बढ़ने से घाट के साथ यहां बने मंदिर और दुकानें भी पानी में डूब गए थे। इसके चलते पितृपक्ष के दौरान लोगों को तर्पण के लिए जगह नहीं मिली और उन्हें मजबूरी में सड़क किनारे धार्मिक अनुष्ठान करने पड़े थे।
अब पानी घटने के बाद लोग घाट की सफाई में जुट गए हैं, ताकि परिसर को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। हालांकि, घाट की सीढ़ियां और वहां रखी गुमटियां अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। इससे घाट पर आने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है।
स्थानीय लोगों के लिए जरूरी है कि घाट की पूरी तरह सफाई कराने के साथ पानी में डूबी सीढ़ियों और गुमटियों की स्थिति का भी आकलन किया जाए, जिससे लोगों को किसी संभावित हादसे से बचाया जा सके।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।