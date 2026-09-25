फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Video: फार्मा विजन का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26-27 सितंबर को, 779 प्रतिभागी होंगे शामिल

Video: फार्मा विजन का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26-27 सितंबर को, 779 प्रतिभागी होंगे शामिल

Fri, 25 Sep 2026 07:25 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:25 PM IST
Video: फार्मा विजन का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26-27 सितंबर को, 779 प्रतिभागी होंगे शामिल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) अवध प्रांत की ओर से फार्मा विजन के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कैसरबाग स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बताया गया कि दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 और 27 सितंबर को डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। राष्ट्रीय संयोजक अपूर्व नन्दी ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। अधिवेशन में देशभर से 779 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसके अलावा नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल भी कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के दौरान प्रतिभागियों के लिए क्विज, मॉडल और पोस्टर प्रस्तुति जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही फार्माप्रेन्योर और युवा संसद जैसे कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन के जरिए फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों और युवाओं को अपने विचार और प्रतिभा प्रस्तुत करने का मंच मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अंबेडकरनगर में लगातार बारिश और तेज हवा से तापमान लुढ़का, धान व गन्ना की फसल गिरी

अंबेडकरनगर में लगातार बारिश और तेज हवा से तापमान लुढ़का, धान व गन्ना की फसल गिरी
Ambedkar Nagar
25 Sep 2026

हांसी में डेंगू-मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, CMO बोले अभी एक भी मरीज नहीं

Health department alert regarding dengue and malaria in Hansi, CMO said, not a single patient yet
Hisar
25 Sep 2026

कानपुर: दीवार में सेंध लगाकर किसान का घर खंगाला, चोरों ने उड़ाए 15 लाख के जेवर और नकदी

Kanpur Thieves breach wall and ransack farmers house make off with jewelry and cash worth 15 lakh
Kanpur
25 Sep 2026

शिमला में निर्वाचन विभाग कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, दीवारों पर लिखा ‘वोट चोर’; ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

shimla congress protest election department office vote chor gyanesh kumar effigy
Shimla
25 Sep 2026

Video: प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग में लखनऊ के रेहान को हराकर कानपुर के अनुज ने जीती फाइट

Video: प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग में लखनऊ के रेहान को हराकर कानपुर के अनुज ने जीती फाइट
Lucknow
25 Sep 2026
विज्ञापन

Video: लखनऊ में पुरनिया के पास बनी LKS कॉलोनी में बारिश से जलभराव

Video: लखनऊ में पुरनिया के पास बनी LKS कॉलोनी में बारिश से जलभराव
Lucknow
25 Sep 2026

पठानकोट में 17 दिन पहले ठीक किया सीवरेज फिर बैठा, खुदाई से इंदिरा कॉलोनी रोड पर लगा लंबा जाम

Sewerage in Pathankot, repaired just 17 days ago, has caved in again; excavation work has caused a massive traffic jam on Indira Colony Road.
Chandigarh-Punjab
25 Sep 2026
विज्ञापन

राहुल हत्याकांड के खुलासे की मांग, दवा प्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन

Demand to solve Rahul murder case; medical representatives stage protest.
Siddharthnagar
25 Sep 2026

डीएलएड परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थी

Examinees leaving after taking the D.El.Ed. exam.
Siddharthnagar
25 Sep 2026

शिमला में मैदानों की कमी, सुबह 7 बजे से रिज मैदान पर खेलने पहुंच रहे स्कूली बच्चे

shimla playgrounds shortage school children playing on ridge ground morning
Shimla
25 Sep 2026

अमेरिका से लौटे युवक की कपूरथला में हादसे में मौत

Youth who returned from the US dies in an accident in Kapurthala.
Chandigarh-Punjab
25 Sep 2026

नशीली दवाओं के तस्करों पर गैंगस्टर का शिकंजा, नेपाल निवासी समेत तीन गिरफ्तार

Gangster tightens grip on drug smugglers; three arrested, including a Nepal resident.
Siddharthnagar
25 Sep 2026

236 अंक लेकर बलिया संकुल बना ओवरऑल चैंपियन

Ballia Cluster emerged as the overall champion with 236 points.
Siddharthnagar
25 Sep 2026

महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली

Students of the women's college took out an awareness rally.
Basti
25 Sep 2026

डीआरएम ने बस्ती रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

DRM inspected Basti railway station.
Basti
25 Sep 2026

जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़

Rush of patients increases at the district hospital.
Maharajganj
25 Sep 2026

बारिश में जलभराव ने बढ़ाई समस्या

Waterlogging during the rain has compounded the problem.
Maharajganj
25 Sep 2026

माध्यमिक स्कूलों की प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आज से होगी शुरू

The state-level wrestling competition for secondary schools will begin today.
Deoria
25 Sep 2026

नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी, पांच गिरफ्तार

Prime accused was planning to flee to Nepal; five arrested.
Sant Kabir Nagar
25 Sep 2026

बिलासपुर: सदर में फिर सक्रिय हुए पूर्व भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर, बोले- चुनाव भी लड़ूंगा; सरकार और मौजूदा नेतृत्व पर उठाए सवाल

subhash thakur active bilaspur sadar election contest law order development issues
Bilaspur
25 Sep 2026

युवक ने फंदा लगाकर दी जान, तीन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का प्राथमिकी दर्ज

Young man ends life by hanging; FIR registered against three individuals for abetment of suicide.
Sant Kabir Nagar
25 Sep 2026

मंडी: जोगिंद्रनगर में 60 पेटी देसी शराब बरामद, जीप चालक हिरासत में; एक व्यक्ति मौके से फरार

jogindernagar 60 cases country liquor seized jeep driver detained
Mandi
25 Sep 2026

आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने किया प्रदर्शन

Azad Samaj Party (Kanshiram) staged a protest.
Maharajganj
25 Sep 2026

महुली पुलिस ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी

Mahuli police conducted an anti-encroachment drive and issued a warning to shopkeepers.
Sant Kabir Nagar
25 Sep 2026

गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल हो, किसानों ने की मांग

Farmers demand sugarcane price of ₹600 per quintal.
Basti
25 Sep 2026

बैंकिंग और पीएलआई में भेदभाव के विरोध में बैंककर्मियों का धरना

Bank employees stage a protest against discrimination in banking and PLI.
Deoria
25 Sep 2026

लोहारू में प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान, रेहड़ी संचालकों को जूट के थैले वितरित किए

Awareness campaign against plastic in Loharu; jute bags distributed to street vendors
Bhiwani
25 Sep 2026

ट्रेन में बैठ रेवाड़ी से भिवानी पहुंचा सात साल का लड़का, बाल कल्याण समिति ने परिजनों को सौंपा

Seven-year-old boy travels by train from Rewari to Bhiwani; Child Welfare Committee hands him over to his family
Bhiwani
25 Sep 2026

कलमबंद हड़ताल पर हर्रैया तहसील के लेखपाल, बढ़ी परेशानी

Harraiya Tehsil's Lekhpals on pen-down strike; inconvenience mounts.
Basti
25 Sep 2026

45 वर्षों से एकजुटता की मिसाल बना राजमाता मां अम्बे ग्रुप

Rajmata Maa Ambe Group: A shining example of unity for five years.
Gorakhpur
25 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed