यूपी: लखनऊ में चारपाई पर बैठे लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, श्रमिक की मौत, पांच घायल; कहासुनी के बाद चालक गुस्साया

लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी कलां गांव में सोमवार देर रात कहासुनी के बाद नशे में धुत चालक फरजान पर सड़क किनारे चारपाई पर बैठे लोगों पर डाला चढ़ाने का आरोप है। हादसे में श्रमिक श्यामलाल (55) की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए।

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पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी फरजान को हिरासत में ले लिया है। डाला चालक के चाचा पर साजिश रचने और मालिक पर धमकाने का आरोप है। मंगलवार शाम घटना से नाराज परिजनों ने श्रमिक का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया।श्रमिक श्यामलाल के बेटे मुकेश के अनुसार, सोमवार रात करीब साढ़े सात बजे फरजान नशे की हालत में गाली-गलौज कर रहा था। उस वक्त श्यामलाल घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके साथ चारपाई पर गांव की रहने वाली रूमन (35), उनकी बेटी पीहू (3), अभिनव (8), मिष्ठी (5) और माया देवी (65) भी मौजूद थीं।फरजान को वहां मौजूद ग्रामीणों ने डांटकर भगा दिया। आरोप है कि जाते समय उसने हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद फरजान तेज रफ्तार डाला लेकर पहुंचा और सभी को रौंदने के इरादे से श्यामलाल की चारपाई में टक्कर मार दी।टक्कर लगते ही सभी लोग चारपाई से नीचे गिर पड़े। मुकेश का आरोप है कि टक्कर लगने से उनके पिता श्यामलाल जमीन पर गिर गए और फरजान ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने जान से मारने के इरादे से गाड़ी पीछे की और घायल श्यामलाल पर दोबारा गाड़ी चढ़ाते हुए भाग निकला।