Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ के बीच पानी की किल्लत, चोरी के डर से घर लौट रहे लोग

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फैजुल्लागंज के लोहरा मऊ और दाऊदनगर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर स्थानीय निवासी पानी की किल्लत से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाओं के डर ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जो परिवार बाढ़ के चलते अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, वे अब चोरी के डर से वापस लौटने लगे हैं। लोगों को आशंका है कि घर खाली रहने पर सामान चोरी हो सकता है। ऐसे में बाढ़ और जरूरी सुविधाओं की कमी के बीच उन्हें अपने घरों की सुरक्षा की चिंता भी सता रही है।

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