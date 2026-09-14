Video: विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, निर्वाचन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण

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आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में ईवीएम-वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एफएलसी की प्रक्रिया निर्धारित मानकों और पूरी पारदर्शिता के साथ कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके हर चरण की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाएगी और उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

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