यूपी: विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी जल्द; निर्वाचन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण

गौतमबुद्ध नगर और वाराणसी में भी हो चुका प्रशिक्षण

अधिकारियों के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में 21 और वाराणसी में 21 जिलों के अधिकारियों को एफएलसी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण का उद्देश्य एफएलसी के दौरान तकनीकी मानकों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का एकरूपता के साथ पालन सुनिश्चित करना है।

राजनीतिक दलों की सहभागिता में होगी एफएलसी

ईवीएम-वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रक्रिया के प्रत्येक चरण से अवगत कराया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए।



कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की उपस्थिति में अधिकारियों को एफएलसी की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी को महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जा रहा है।