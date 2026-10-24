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Video: छात्रों को साइबर हैकिंग के प्रति जागरूक करते आईपीएस अमोल मुरकुट

Akash Dwivedi

Updated Sat, 24 Oct 2026 12:23 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 12:23 PM IST







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कार्यक्रम के दौरान आईपीएस अमोल मुरकुट ने छात्रों को साइबर हैकिंग और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी। वहीं, प्रिंसिपल कुसुम वर्मा ने पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत बताई। ... और पढ़ें

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