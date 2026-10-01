Video: चैंबर्स के ध्वस्तीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं की भूख हड़ताल

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स्वास्थ्य भवन चौराहे पर अधिवक्ता चैंबर्स संघर्ष समिति के बैनर तले वकील चैंबर्स के ध्वस्तीकरण के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में समिति ने मांग की है कि किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण से पहले अधिवक्ताओं के बैठने और विधिक कार्य के लिए उचित, सुरक्षित और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। समिति ने पुराने तहसील परिसर और रोडवेज कार्यालय परिसर को अधिवक्ता चैंबर्स के लिए उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था में मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संघर्ष समिति का कहना है कि स्पष्ट कार्ययोजना और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना चैंबर्स का ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने मांगें पूरी होने तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है।

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