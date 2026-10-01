लंबे समय तक चिंतन-मंथन और लामबंदी के बाद प्रदेश भाजपा ने बृहस्पतिवार को विभिन्न मोर्चों के प्रदेश की नई टीम का एलान कर दिया है। इनमें किसान मोर्चा, महिला मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा शामिल है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अनस साजिद उस्मानी को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही महिला, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। इन टीमों में दर्जनों जातियों के कार्यकर्ताओं को स्थान देकर पार्टी ने जातीय के साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों का खास ख्याल रखा है। नई टीम में असंतुष्ट चल रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर के पुत्र विकास किशोर को अनुसूचित मोर्चा में उपाध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। वहीं, एमएलसी रामचंद्र प्रधान को भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में उपाध्यक्ष बनाया गया है।

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