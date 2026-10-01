यूपी: शनिवार तक प्रदेश से पूरी तरह से विदा हो जाएगा मानसून, आने वाले दिनों में पारे के बढ़ने की चेतावनी
Weather in UP: यूपी से मानसून करीब-करीब विदा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक पूरे प्रदेश से मानसून चला जाएगा।
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मानसून की विदाई के साथ प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बारिश थमते ही प्रदेश भर में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। माैसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों में प्रदेश के औसत तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी के संकेत है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार तक प्रदेश के बचे हिस्से से भी मानसून की पूरी तरह विदाई हो सकती है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि छह अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान बारिश की संभावना कम है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। इससे दिन में गर्मी का असर बढ़ेगा।छह अक्तूबर के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के तराई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके चलते इन क्षेत्रों में तापमान में मामूली गिरावट के आसार हैं।