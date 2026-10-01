बहराइच जिले के सिविल लाइंस इलाके में जिला अस्पताल के सामने स्थित अवध होटल के कमरा नंबर 201 में प्रेमी युगल के शव फंदे से लटके मिले। दोनों 22 सितंबर से होटल में ठहरे थे। उन्होंने निजी नौकरी करने की बात बताकर कमरा बुक कराया था। बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे के बाद कमरे से चाय, नाश्ता, भोजन या पानी का कोई ऑर्डर नहीं आया। शाम तक कोई हलचल नहीं होने पर होटल कर्मचारियों को शक हुआ।

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शाम करीब 7:30 बजे कर्मचारियों ने कमरे में फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इंटरकॉम पर भी प्रतिक्रिया नहीं आने पर कर्मचारियों ने कई बार कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर कर्मचारियों ने दरवाजे का लॉक तोड़ा। कमरे के अंदर दोनों के शव पंखे से लटके मिले। यह देखकर होटल कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। रात करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना दी गई।सूचना पर नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेंद्र मिश्रा पुलिस टीम के साथ पहुंचे। कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हाेटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि श्रावस्ती जिले के इकौना निवासी रिंकू (27) गौतमबुद्धनगर निवासी पिंकी (46) के साथ आया था। दोनों ने प्राइवेट नौकरी करने और विभागीय काम पर बहराइच आने की बात कहते हुए कमरा लिया था। कर्मचारियों ने बताया कि दोनों के ऐज में अंतर देखकर उन लोगों ने कोई विशेष पूछताछ भी नहीं की। होटल कर्मियों के मुताबिक दोनों प्रतिदिन सुबह, दोपहर शाम चाय, नाश्ता आौर खाना तथा अन्य चीजों की डिमांड करते थे लेकिन बृहस्पतिवार 10 बजे से कमरा नंबर 201 से कोई भी एक्टीविटीज सामने नहीं आई। इस पर देर शाम को सभी को शक हुआ।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। होटल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके चलते मार्ग पर करीब आधा किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही। फॉरेंसिक टीम ने दोनों शवों को नीचे उतरवाया।