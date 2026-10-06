{"_id":"6ac501ac8d7f0fa9d7004fa0","slug":"video-video-bugdhha-ka-bca-shataraga-ka-dhara-para-thabka-tha-tha-katata-najara-paugdha-ta-raka-gaii-nava-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बाढ़ के बीच शटरिंग के ढेर पर दुबके थे दो कुत्ते, नजर पड़ी तो रुक गई नाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: बाढ़ के बीच शटरिंग के ढेर पर दुबके थे दो कुत्ते, नजर पड़ी तो रुक गई नाव
चारों तरफ पानी... बीच में शटरिंग के सामान का ढेर और उस पर सहमे बैठे दो कुत्ते। बाढ़ के पानी में फंसे दोनों कुत्तों की हालत देखकर नाव में सवार सिपाही रवीश कुमार और पीएसी कर्मी राहुल कुमार का दिल पसीज गया। उन्होंने तत्काल नाविक से नाव मोड़कर कुत्तों के पास ले जाने को कहा। काफी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित नाव में बैठाया गया और बाद में खुले स्थान पर छोड़ दिया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।