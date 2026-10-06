VIDEO: बाढ़ के बीच शटरिंग के ढेर पर दुबके थे दो कुत्ते, नजर पड़ी तो रुक गई नाव

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चारों तरफ पानी... बीच में शटरिंग के सामान का ढेर और उस पर सहमे बैठे दो कुत्ते। बाढ़ के पानी में फंसे दोनों कुत्तों की हालत देखकर नाव में सवार सिपाही रवीश कुमार और पीएसी कर्मी राहुल कुमार का दिल पसीज गया। उन्होंने तत्काल नाविक से नाव मोड़कर कुत्तों के पास ले जाने को कहा। काफी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित नाव में बैठाया गया और बाद में खुले स्थान पर छोड़ दिया गया।

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