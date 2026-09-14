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Video: बैटरी डाउन हुई ,बीच सड़क पर खड़ी हुई दुबग्गा डिपो की बस

Akash Dwivedi

Updated Mon, 14 Sep 2026 02:59 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 02:59 PM IST







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मोहनलालगंज से दुबग्गा जा रही बस तेलीबाग चौराहे से ठीक पहले बैटरी लो हो जाने से बंद हो गई, बस में 16 सवारिया थी,चालक सोनू यादव के द्वारा बताया गया कि सवारियों को दूसरी बस से भेजा गया। ... और पढ़ें

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