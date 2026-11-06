Video: बसपा की छह दिसंबर की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा

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लखनऊ के अंबेडकर पार्क में छह दिसंबर को प्रस्तावित बसपा की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। उन्होंने पार्क में साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्क की जर्जर हालत देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने एलडीए के उपाध्यक्ष (वीसी) को फोन कर पार्क की स्थिति की जानकारी दी और व्यवस्थाओं पर ध्यान देने को कहा।

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