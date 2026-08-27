Video: बैंक कर्मचारियों का पांच दिवसीय विरोध-प्रदर्शन शुरू

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हजरतगंज स्थित नवचेतना केंद्र के पंजाब नेशनल बैंक परिसर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की लखनऊ इकाई की ओर से बैंकिंग और अन्य मांगों को लेकर पांच दिवसीय विरोध-प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया।

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