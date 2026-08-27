क्रिकेट: गोंडा के गौरव लक्ष्य को अंडर-19 टीम की कमान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभालेंगे मोर्चा

यूपी में गोंडा के होनहार क्रिकेटर लक्ष्य रायचंदानी ने एक बार फिर जिले का नाम राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली यूथ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय अंडर-19 टीम की कमान लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के उपकप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य अब कप्तान बनकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।

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भोलेनाथ का किया पूजन

लक्ष्य की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम गुजरात में 18 सितंबर से शुरू होने वाली यूथ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। सीरीज के तीनों मुकाबले राजकोट में खेले जाएंगे। पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी के पौत्र, भाजपा नेता राजेश रायचंदानी और भाजपा की जिला मंत्री लक्ष्मी रायचंदानी के पुत्र लक्ष्य को बचपन से ही क्रिकेट का जुनून रहा है। महज 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थीं।लक्ष्य ने पहले उत्तराखंड की टीम में जगह बनाई और इसके बाद उच्चस्तरीय घरेलू क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारतीय अंडर-19 टीम में जगह बनाने के बाद श्रीलंका दौरे पर उपकप्तान के रूप में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। अब उन्हें भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

वनडे अंडर-19 टीम का कप्तान बनाए जाने पर लक्ष्य रायचंदानी ने परिवार के साथ बृहस्पतिवार को पृथ्वीनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर आभार जताया। लक्ष्य के कप्तान बनाए जाने की खबर मिलते ही परिवार, क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। नीरज मौर्य, शेष चौरसिया, सोहनलाल आदि ने इसे गौरव का क्षण बताया है।

एक नजर में सीरीज