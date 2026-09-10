{"_id":"6aa28a0fed6cd4a9dd02a426","slug":"video-video-bharata-ranayaval-enaraja-samata-eda-ekasapa-ka-aayajana-uuraja-matara-na-kaya-sabthhata-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भारत रिन्यूवल एनर्जी समिट एंड एक्सपो का आयोजन, ऊर्जा मंत्री ने किया संबोधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यू एंड रिन्यूवल एनर्जी मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को गोमतीनगर के एक होटल में भारत रिन्यूवल एनर्जी समिट एंड एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें संबोधित करते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सोलर के क्षेत्र में हमें अभी बहुत कुछ करना है। पीएम सूर्यघर में काफी काम है। करीब साढ़े तीन करोड़ रूफटॉप का लक्ष्य हासिल करना है। सीबीजी को भी आगे बढ़ाने पर भी काम करना है। अर्बन कचरे से ऊर्जा बनाने पर भी काम करना है। हाइड्रोजन के लिए भी हम लोगों ने सोचा है। एक पॉलिसी भी बनाई है। अभी उस पर विचार करना है।

... और पढ़ें