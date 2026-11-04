{"_id":"6aeac6dc72d75d970d079a56","slug":"video-video-aparajata-chhatarao-ka-nakakaugdha-nataka-ka-mathhayama-sa-satana-kasara-ka-lkara-kaya-gaya-jagaraka-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अपराजिता: छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्तन कैंसर को लेकर किया गया जागरुक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: अपराजिता: छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्तन कैंसर को लेकर किया गया जागरुक

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:17 AM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:17 AM IST







Link Copied



स्तन कैंसर को लेकर छात्राओं में जागरूकता के लिए अमर उजाला की ओर से अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केजीएमयू के क्वीन मेरी हॉस्पिटल की विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता देव ने स्तन कैंसर की पहचान और इसके उपचार की जानकारी छात्राओं को दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन