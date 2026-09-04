Video: अमीनाबाद में डिजिटल मूविंग झांकी में दिखेगी शिवलिंग पर गिरती जलधारा

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अमीनाबाद के गणेशगंज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर डिजिटल मूविंग झांकियां सजाई जा रही हैं। तैयार की जा रही एक झांकी में शिवलिंग पर झरने की जलधारा गिरते हुए दिखाई जाएगी। इसके अलावा भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और धार्मिक प्रसंगों पर आधारित अन्य झांकियां भी तैयार की जा रही हैं। जन्माष्टमी की शाम रंग-बिरंगी रोशनी से झांकियों को आकर्षक रूप दिया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी इन झांकियों को देखने पहुंचेंगे। इलाके में उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं और शाम होते ही पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठेगा।

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