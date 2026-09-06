लखनऊ में टला हादसा: शहीद पथ पर प्राइवेट बस में लगी आग, गोरखपुर से सवारी लेकर जा रही थी गाड़ी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 06 Sep 2026 08:40 AM IST
सार
यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा टल गया। यहां देर रात एक बस में आग लग गई। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन सभी यात्रियों को बस से निकाला गया।
विज्ञापन
विस्तार
उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में शनिवार की देर रात शहीद पथ पर एक निजी स्लीपर बस में आग लग गई। यह बस गोरखपुर से सूरत जा रही थी। घटना मेदांता अस्पताल के पास रात 12:15 बजे हुई।
बस में कुल 32 सवारियां मौजूद थीं। आग लगने की सूचना मिलते ही चालक ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बस को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोका। सभी 32 यात्रियों को बस से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव ने घटना की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आग सबसे पहले बस के टायर में लगी थी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई।
विज्ञापन
आग लगने का कारण और बचाव कार्य
बस में आग लगने का प्रारंभिक कारण टायर में लगी चिंगारी बताया गया है। चालक की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। उसने आग देखते ही यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सभी 32 सवारियों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। दमकल की दो गाड़ियों ने तेजी से आग बुझाने का काम किया।
विज्ञापन
बस में कुल 32 सवारियां मौजूद थीं। आग लगने की सूचना मिलते ही चालक ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बस को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोका। सभी 32 यात्रियों को बस से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव ने घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि आग सबसे पहले बस के टायर में लगी थी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई।
विज्ञापन
आग लगने का कारण और बचाव कार्य
बस में आग लगने का प्रारंभिक कारण टायर में लगी चिंगारी बताया गया है। चालक की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। उसने आग देखते ही यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सभी 32 सवारियों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। दमकल की दो गाड़ियों ने तेजी से आग बुझाने का काम किया।