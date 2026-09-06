लखनऊ में टला हादसा: शहीद पथ पर प्राइवेट बस में लगी आग, गोरखपुर से सवारी लेकर जा रही थी गाड़ी

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बस में कुल 32 सवारियां मौजूद थीं। आग लगने की सूचना मिलते ही चालक ने तुरंत कार्रवाई की। उसने बस को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोका। सभी 32 यात्रियों को बस से सुरक्षित नीचे उतारा गया। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी राजीव ने घटना की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि आग सबसे पहले बस के टायर में लगी थी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई।बस में आग लगने का प्रारंभिक कारण टायर में लगी चिंगारी बताया गया है। चालक की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। उसने आग देखते ही यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सभी 32 सवारियों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। दमकल की दो गाड़ियों ने तेजी से आग बुझाने का काम किया।