Video: अक्टूबर में तेज धूप से लोग परेशान, जल्द मिल सकती है राहत

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अक्टूबर के महीने में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। दिन के समय धूप की तपिश से लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही लोगों को इस तेज धूप से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव के बाद धूप की तपिश कम हो सकती है, जिससे लोग सुहावने मौसम का आनंद ले सकेंगे।

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