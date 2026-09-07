Video: आईआईटी से बीटेक के बाद स्टैंडअप कॉमेडी क्यों चुनी, हर्षित महावर ने बताया

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मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन हर्षित महावर ने लखनऊ में अमर उजाला से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आईआईटी से बीटेक करने के बाद उन्होंने स्टैंडअप कॉमेडियन के रूप में करियर बनाने का फैसला क्यों लिया। हर्षित सोमवार को नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचे थे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों के साथ आयोजित विशेष सत्र में संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों से करियर और अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर भी बातचीत की।

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