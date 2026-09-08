लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिल्ली से लखनऊ आ रहे एअर इंडिया के विमान को मंगलवार को लैंडिंग में बाधा का सामना करना पड़ा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवा के अधिक दबाव के कारण पायलट को विमान की लैंडिंग के लिए दो बार प्रयास करना पड़ा। दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। इस दौरान करीब 10 मिनट तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा।

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