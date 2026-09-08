लखनऊ: पहली बार में लैंड नहीं कर सका राहुल का विमान, हवा में चक्कर लगाता रहा, दूसरे प्रयास में हुई लैंडिंग
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवा के अधिक दबाव के कारण पायलट को विमान की लैंडिंग के लिए दो बार प्रयास करना पड़ा। इस दौरान करीब 10 मिनट तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा।
विस्तार
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिल्ली से लखनऊ आ रहे एअर इंडिया के विमान को मंगलवार को लैंडिंग में बाधा का सामना करना पड़ा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवा के अधिक दबाव के कारण पायलट को विमान की लैंडिंग के लिए दो बार प्रयास करना पड़ा। दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। इस दौरान करीब 10 मिनट तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा।
एअर इंडिया के विमान एआइ-1717 ने मंगलवार को दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरी थी। यह उड़ान निर्धारित समय से दस मिनट की देरी से शुरू हुई। दोपहर करीब 3:45 बजे विमान लखनऊ एयरपोर्ट के पास पहुंचा। यहां पायलट को हवा के अधिक दबाव के चलते रनवे पर एप्रोच अस्थिर होने का अंदेशा हुआ।
ये भी पढ़ें - यूपी: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 12 हजार और सहायिकाओं को छह हजार मिलेगा मानदेय, सीएम योगी ने किया एलान
ये भी पढ़ें - अयोध्या : चढ़ावा चोरी के आरोपी की पेंशन खाता पर लगी रोक हटी, नहीं आई थी कोई संदिग्ध राशि
पायलट रनवे की सेंट्रल लाइन पर विमान उतारने में असमर्थ था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने लैंडिंग का दोबारा प्रयास करने का फैसला किया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान ने लैंडिंग के लिए ''गो-अराउंड'' किया। विमान को कुछ देर हवा में चक्कर काटना पड़ा। अंततः, दोपहर 3:55 बजे विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।