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लखनऊ: पहली बार में लैंड नहीं कर सका राहुल का विमान, हवा में चक्कर लगाता रहा, दूसरे प्रयास में हुई लैंडिंग

Tue, 08 Sep 2026 08:54 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 08 Sep 2026 08:54 PM IST
सार

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवा के अधिक दबाव के कारण पायलट को विमान की लैंडिंग के लिए दो बार प्रयास करना पड़ा। इस दौरान करीब 10 मिनट तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा।

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Rahul Gandhi's flight faces a hitch in Lucknow.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिल्ली से लखनऊ आ रहे एअर इंडिया के विमान को मंगलवार को लैंडिंग में बाधा का सामना करना पड़ा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवा के अधिक दबाव के कारण पायलट को विमान की लैंडिंग के लिए दो बार प्रयास करना पड़ा। दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। इस दौरान करीब 10 मिनट तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा।

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एअर इंडिया के विमान एआइ-1717 ने मंगलवार को दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरी थी। यह उड़ान निर्धारित समय से दस मिनट की देरी से शुरू हुई। दोपहर करीब 3:45 बजे विमान लखनऊ एयरपोर्ट के पास पहुंचा। यहां पायलट को हवा के अधिक दबाव के चलते रनवे पर एप्रोच अस्थिर होने का अंदेशा हुआ।
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पायलट रनवे की सेंट्रल लाइन पर विमान उतारने में असमर्थ था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने लैंडिंग का दोबारा प्रयास करने का फैसला किया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान ने लैंडिंग के लिए ''गो-अराउंड'' किया। विमान को कुछ देर हवा में चक्कर काटना पड़ा। अंततः, दोपहर 3:55 बजे विमान सुरक्षित रूप से उतर गया।

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