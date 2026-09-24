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धार्मिक आधार पर की जाने वाली बयानबाजी पर लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद का आया बयान

Bhupendra Singh

Updated Thu, 24 Sep 2026 11:27 AM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 11:27 AM IST







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राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सुन्नी धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद ने यूपी चुनाव से पहले धार्मिक आधार पर की जाने वाली बयानबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। ... और पढ़ें

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