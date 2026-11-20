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लखनऊ के लोहिया पार्क में 'देशज' कार्यक्रम में सुनील लोधी ने दी प्रस्तुति

Bhupendra Singh

Updated Fri, 20 Nov 2026 07:12 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 07:12 PM IST







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लखनऊ में गोमतीनगर स्थित राम मनोहर लोहिया पार्क में सोन चिरैया संस्था की ओर से आयोजित दो दिवसीय 'देशज' कार्यक्रम में फ़िल्म 'हनुमान अंश' के गायक सुनील लोधी ने अपनी प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम लोक कलाओं से संबंधित है। ... और पढ़ें

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