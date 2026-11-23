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लखनऊ के सीएमएस में लगा विज्ञान मेला, एयर मार्शल चीफ आशुतोष दीक्षित ने किया संबोधित

Bhupendra Singh

Updated Mon, 23 Nov 2026 11:10 AM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 11:10 AM IST







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लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित सीएमएस में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसमें एयर मार्शल चीफ आशुतोष दीक्षित और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। उन्होंने प्रार्थना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को आशुतोष दीक्षित और शुभांशु शुक्ला ने संबोधित किया। ... और पढ़ें

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