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लखनऊ में एयर मार्शल चीफ और शुभांशु शुक्ला ने सीएमएस में विज्ञान मेले का किया शुभारंभ

Bhupendra Singh

Updated Mon, 23 Nov 2026 10:43 AM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 10:43 AM IST

लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित सीएमएस में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसमें एयर मार्शल चीफ आशुतोष दीक्षित और शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। उन्होंने प्रार्थना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ... और पढ़ें

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