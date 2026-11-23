राजधानी लखनऊ में दुबग्गा क्षेत्र की निवासी महिला ने भारतीय किसान यूनियन (धरतीपुत्र) के लखनऊ जिलाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने 14 नवंबर को थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने समझौते का दबाव बनाया। महिला की लगातार शिकायत के बाद पुलिस ने आठ दिन बाद रविवार शाम आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

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पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप

दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात माल के हरिहरपुर चुकांडिया गांव निवासी नागेंद्र से हुई थी। उसने रोडवेज में उन्हें नौकरी दिलाने की बात कही थी। आरोप है कि इसके बदले में उसने उनसे 80 हजार रुपये लिए थे।कुछ दिन बाद आरोपी ने उन्हें कॉल कर जेहटा रोड स्थित एक होटल में मीटिंग के बहाने बुलाया था। आरोप है कि वहां कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेसुध हो गईं। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। आरोप है कि इसके बाद से आरोपी ने ब्लैकमेल कर उनसे करीब उनसे एक लाख रुपये वसूल लिए।

पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शिकायत के बाद न्याय दिलाने के बजाय समझौते के लिए दबाव बनाया गया। रविवार को थाने बुलाकर दूसरी तहरीर लिखवाई गई और उस पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए। साथ ही कहीं अन्य जगह शिकायत करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर रविवार शाम 7:30 बजे प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस पर लगाए गए आरोपों की भी जांच कराई जा रही है। जांच में यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।