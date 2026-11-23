निजी अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप: मां राखी, बच्चे के टैग पर लिखा 'बेबी ऑफ रुचि'; सीसीटीवी भी नहीं दिखाया
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 23 Nov 2026 11:22 AM IST
सार
लखनऊ के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात शिशु के हाथ के टैग पर मां राखी के बजाय 'रुचि' लिखा मिलने और जन्म का समय व वजन दर्ज न होने से बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज न दिखाए जाने पर मुख्यमंत्री व थाने में शिकायत कर डीएनए जांच की मांग की है। वहीं सीएमओ ने पुलिस के माध्यम से पत्र मिलने पर जांच कराने की बात कही है।
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर स्थित एक निजी अस्पताल पर नवजात शिशु बदलने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि बच्चे के हाथ में लगे टैग पर उनकी जगह किसी दूसरी महिला का नाम लिखा था। टैग पर जन्म का समय और वजन भी दर्ज नहीं था। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और गोमतीनगर थाने में शिकायत की है। साथ ही नवजात की पहचान स्पष्ट करने के लिए डीएनए जांच कराने की मांग की है।
रायबरेली के बछरावां स्थित तिलेसरा निवासी शशांक सिंह ने पत्नी राखी वर्मा को 19 नवंबर की रात डिलीवरी के लिए गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पत्नी का इलाज पहले से इसी अस्पताल में चल रहा था। शशांक के मुताबिक, डॉक्टर ने रात में सिजेरियन ऑपरेशन किया।
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शशांक का आरोप है कि घर पहुंचने पर उन्होंने नवजात के हाथ में लगे टैग को देखा तो उस पर ''बेबी ऑफ रुचि'' लिखा था जबकि उनकी पत्नी का नाम राखी है। टैग पर बच्चे के जन्म का समय और वजन भी अंकित नहीं था। इससे उन्हें आशंका हुई कि अस्पताल में उनका बच्चा बदल दिया गया है।
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के माध्यम से पत्र आने पर जांच कराई जाएगी। डीएनए जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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रायबरेली के बछरावां स्थित तिलेसरा निवासी शशांक सिंह ने पत्नी राखी वर्मा को 19 नवंबर की रात डिलीवरी के लिए गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पत्नी का इलाज पहले से इसी अस्पताल में चल रहा था। शशांक के मुताबिक, डॉक्टर ने रात में सिजेरियन ऑपरेशन किया।
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भुगतान करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गयाआरोप है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां को नहीं दिखाया गया,जबकि नियमानुसार नवजात को जन्म के बाद माता-पिता को दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद बच्चे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 21 नवंबर को अस्पताल का पूरा भुगतान करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।
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शशांक का आरोप है कि घर पहुंचने पर उन्होंने नवजात के हाथ में लगे टैग को देखा तो उस पर ''बेबी ऑफ रुचि'' लिखा था जबकि उनकी पत्नी का नाम राखी है। टैग पर बच्चे के जन्म का समय और वजन भी अंकित नहीं था। इससे उन्हें आशंका हुई कि अस्पताल में उनका बच्चा बदल दिया गया है।
डीएनए जांच कराने की मांगशशांक का कहना है कि उन्होंने अस्पताल संचालक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की लेकिन फुटेज नहीं दिखाई गईं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के साथ गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। इसमें नवजात की पहचान स्पष्ट करने के लिए डीएनए जांच कराने की मांग की गई है।
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के माध्यम से पत्र आने पर जांच कराई जाएगी। डीएनए जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।