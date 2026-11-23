विज्ञापन

भुगतान करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया

विज्ञापन

विज्ञापन

डीएनए जांच कराने की मांग

रायबरेली के बछरावां स्थित तिलेसरा निवासी शशांक सिंह ने पत्नी राखी वर्मा को 19 नवंबर की रात डिलीवरी के लिए गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। पत्नी का इलाज पहले से इसी अस्पताल में चल रहा था। शशांक के मुताबिक, डॉक्टर ने रात में सिजेरियन ऑपरेशन किया।आरोप है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां को नहीं दिखाया गया,जबकि नियमानुसार नवजात को जन्म के बाद माता-पिता को दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद बच्चे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 21 नवंबर को अस्पताल का पूरा भुगतान करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।शशांक का आरोप है कि घर पहुंचने पर उन्होंने नवजात के हाथ में लगे टैग को देखा तो उस पर ''बेबी ऑफ रुचि'' लिखा था जबकि उनकी पत्नी का नाम राखी है। टैग पर बच्चे के जन्म का समय और वजन भी अंकित नहीं था। इससे उन्हें आशंका हुई कि अस्पताल में उनका बच्चा बदल दिया गया है।शशांक का कहना है कि उन्होंने अस्पताल संचालक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की लेकिन फुटेज नहीं दिखाई गईं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के साथ गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। इसमें नवजात की पहचान स्पष्ट करने के लिए डीएनए जांच कराने की मांग की गई है।सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के माध्यम से पत्र आने पर जांच कराई जाएगी। डीएनए जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।