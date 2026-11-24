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प्रकाश पर्व पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने याहियागंज गुरुद्वारा में टेका माथा, ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद

Bhupendra Singh

Updated Tue, 24 Nov 2026 11:46 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 11:46 AM IST







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प्रकाश पर्व पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने याहियागंज गुरुद्वारा में टेका माथा, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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