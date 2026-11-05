{"_id":"6aec171f8b8c3162e80b1fff","slug":"video-poster-war-in-name-of-lord-krishna-erupts-in-up-politics-intensifies-ahead-of-2027-elections-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी में श्रीकृष्ण के नाम पर पोस्टर वार, 2027 चुनाव को लेकर सियासत तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी में श्रीकृष्ण के नाम पर पोस्टर वार, 2027 चुनाव को लेकर सियासत तेज
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई है।
भाजपा कार्यकर्ता रणजीत सिंह की ओर से लगवाए गए इस पोस्टर पर लिखा है, 'जो राम को लाए थे, 27 में श्रीकृष्ण को लाएंगे!' पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्रीकृष्ण के रूप में दर्शाया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।