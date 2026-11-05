यूपी में श्रीकृष्ण के नाम पर पोस्टर वार, 2027 चुनाव को लेकर सियासत तेज

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है। राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। पोस्टर के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई है। भाजपा कार्यकर्ता रणजीत सिंह की ओर से लगवाए गए इस पोस्टर पर लिखा है, 'जो राम को लाए थे, 27 में श्रीकृष्ण को लाएंगे!' पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान श्रीकृष्ण के रूप में दर्शाया गया है।

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