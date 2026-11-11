Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mayor and Municipal Commissioner celebrated Diwali with the elderly

Lucknow News: महापौर और नगर आयुक्त ने बुजुर्गों संग मनाई दिवाली

Wed, 11 Nov 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Mayor and Municipal Commissioner celebrated Diwali with the elderly
महापौर और नगर आयुक्त ने बुजुर्गों संग मनाई दिवाली।
लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने रविवार को आदिल नगर स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने वरिष्ठजनों को फल और मिठाई खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं दीं और उनका हालचाल जाना।
विज्ञापन

महापौर ने कहा कि वरिष्ठजन समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, स्नेह और आशीर्वाद से जीवन को दिशा मिलती है। दिवाली पर उनके बीच खुशियां बांटना और आशीर्वाद प्राप्त करना आत्मीय संतोष का विषय है। उन्होंने सभी बुजुर्गों के उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना की। इस मौके पर पार्षद शिवम उपाध्याय और पार्षद प्रतिनिधि दीपक तिवारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed