Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Worship of pen, inkpot, and weapons at Chitragupta Dham

Lucknow News: चित्रगुप्त धाम में कलम-दवात और शस्त्र पूजन

Wed, 11 Nov 2026 02:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Worship of pen, inkpot, and weapons at Chitragupta Dham
झूलेलाल वाटिका स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त धाम में सामूहिक कलम-दवात और शस्त्र पूजन समारोह आयोजि
लखनऊ। यम द्वितीया पर मंगलवार को झूलेलाल वाटिका स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त धाम में सामूहिक कलम-दवात और शस्त्र पूजन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान चित्रगुप्त का विशेष शृंगार, कथा और 56 भोग के बाद सामूहिक पूजन किया गया। प्रसाद स्वरूप कलम वितरित की गई। सामूहिक हवन और मां गोमती की आरती भी हुई। इस मौके पर कायस्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, मनोज डिंगर, कीर्ति चौधरी, निशीथ श्रीवास्तव, रंजना श्रीवास्तव, स्वप्निल श्रीवास्तव, सचिन निगम समेत श्रद्धालु माैजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed