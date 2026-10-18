लखनऊ: पुलिस की तलाश के बीच श्रद्धा दुबे का आया एक और वीडियो, न्यूज एजेंसी से की बातचीत

{"_id":"6ad471283bec053bcb0c8342","slug":"video-jaspreet-pal-himachal-first-bicycle-mayor-mandi-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी के जसप्रीत पाल बने हिमाचल के पहले बाइसिकल मेयर, पहाड़ी रास्तों पर साइकिल से तय कर चुके हैं 33 हजार किलोमीटर से अधिक सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}