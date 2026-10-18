लखनऊ के शिवा हत्याकांड की आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश में नेपाल गईं पुलिस की तीन टीमें खाली हाथ लौट आई हैं। नेपाल में उसके होने की सूचना पर तलाश अभियान चलाया गया था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। वह लगातार अपना ठिकाना बदलती रही। अब उसके दोबारा नेपाल से भारत में प्रवेश करने की आशंका को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

विज्ञापन





सुरक्षा एजेंसियां संभावित रास्तों पर सतर्कता बरत रही हैं। विशेषकर बहराइच और श्रावस्ती जिले के ग्रामीण अंचलों की सीमावर्ती पगडंडियों और जंगल के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई है। इस बीच, सूत्रों के हवाले से श्रद्धा के अधिवक्ताओं के जरिए अदालत में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की भी चर्चा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विज्ञापन



एसएसबी कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडेय के मुताबिक, सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है मुख्य मार्ग के साथ ग्रामीण रास्तों की लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल सके। सुरक्षा एजेंसियां संभावित रास्तों पर सतर्कता बरत रही हैं। विशेषकर बहराइच और श्रावस्ती जिले के ग्रामीण अंचलों की सीमावर्ती पगडंडियों और जंगल के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई है। इस बीच, सूत्रों के हवाले से श्रद्धा के अधिवक्ताओं के जरिए अदालत में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की भी चर्चा है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।एसएसबी कमांडेंट गिरीश चंद्र पांडेय के मुताबिक, सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है मुख्य मार्ग के साथ ग्रामीण रास्तों की लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल सके।

विज्ञापन