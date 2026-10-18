चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस की दबिश और तलाश के बीच इस मामले की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए श्रद्धा दुबे ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है और कई दावे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिवा की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी और सीसीटीवी फुटेज से उनकी बेकसूर साबित हो जाएगी।

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वह कर्ज में डूबा था, इसलिए दी जान

श्रद्धा दुबे ने बातचीत में कहा कि शिवा शर्मा भारी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसने खुद यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरी घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच करेगी, तो वह पूरी तरह बेकसूर साबित हो जाएंगी। विज्ञापन



श्रद्धा दुबे ने बातचीत में कहा कि शिवा शर्मा भारी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसने खुद यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरी घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच करेगी, तो वह पूरी तरह बेकसूर साबित हो जाएंगी।

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