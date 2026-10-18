लखनऊ: श्रद्धा दुबे का नया वीडियो, बोली- जारी हो सीसीटीवी फुटेज; केस से हटाए गए इंस्पेक्टर विक्रम सिंह
Shraddha Dubey new video: चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस की दबिश और तलाश के बीच इस मामले की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। उसने फ्लैट का फुटेज जाार करने की बात कही है।
विस्तार
चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस की दबिश और तलाश के बीच इस मामले की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए श्रद्धा दुबे ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है और कई दावे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शिवा की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी और सीसीटीवी फुटेज से उनकी बेकसूर साबित हो जाएगी।
वह कर्ज में डूबा था, इसलिए दी जान
श्रद्धा दुबे ने बातचीत में कहा कि शिवा शर्मा भारी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसने खुद यह कदम उठाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरी घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच करेगी, तो वह पूरी तरह बेकसूर साबित हो जाएंगी।
घर पर रहने और ज्वेलरी चोरी पर दी सफाई
मां को पसंद नहीं था मेरा रिश्ता और उम्र का फासला
इस पूरे विवाद के पीछे पारिवारिक अनबन की बात सामने रखते हुए श्रद्धा ने कहा कि वह शिवा से उम्र में बड़ी थीं, यही वजह थी कि शिवा की मां उन्हें पसंद नहीं करती थीं और उनसे चिढ़ती थीं।
हटाए गए हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह
लखनऊ के चर्चित श्रद्धा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को उनके प्रभार से हटाकर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार अब तक इस मामले में गिरफ्तारी न होने के चलते ऐसा फैसला हुआ है।
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