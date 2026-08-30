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लखनऊ में विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री के 'मन की बात' का हुआ प्रसारण

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 11:57 AM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 11:57 AM IST







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राजधानी लखनऊ में दिलकुश लॉन में 101 करोड़ लागत से लखनऊ छावनी में 12 से अधिक विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन समारोह रविवार को आयोजित हो रहा है। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे लोगों और भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। ... और पढ़ें

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