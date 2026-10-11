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लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाली परिवर्तन रैली
लखनऊ में कांग्रेस द्वारा रविवार को बख्शी का तालाब विधान सभा क्षेत्र में परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद फौजी लॉन से लेकर बख्शी का तालाब बड़ी बाजार तक कॉग्रेस पदाधिकारियों ने पूर्व प्रत्याशी ललन कुमार राष्ट्रीय सचिव हरिनाम सिंह ने लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। इस परिवर्तन रैली के मौके ललन कुमार ने बताया कि, वोट चोरी के मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा।
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