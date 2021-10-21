Lucknow News: नहर में डूबे युवक का तीन दिन बाद मिला शव

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मोहित चिनहट के सतरिख रोड का रहने वाला था। उसके नाना रामलगन ने बताया कि मोहित कक्षा दस का छात्र था। शनिवार सुबह करीब 11 बजे वह दोस्तों के साथ ई रिक्शा से बीबीडी इलाका स्थित इंदिरा डैम गया था। कुछ देर बाद उसने नहर में छलांग लगा दी। वह डूबने लगा तो बाहर मौजूद दोस्तों ने पुलिस और परिवार को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नहर में काफी देर तक मोहित की तलाश कराई लेकिन उसका पता नहीं चला। सोमवार तड़के करीब चार बजे मोहित के पिता लक्ष्मी प्रसाद परिजनों के साथ नहर किनारे बेटे की तलाश करने पहुंचे। इसी दौरान नगराम के इस्माइल नगर गांव के पास लोगों को नहर में शव उतराता दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और परिजनों को बुलाया। पिता ने शव की शिनाख्त मोहित के रूप में की।