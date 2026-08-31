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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Akhilesh Yadav furious over FIR filed against Rahul Gandhi, says action taken due to anti-Dalit thinking

यूपी: राहुल गांधी पर हुई एफआईआर तो भड़के अखिलेश यादव, कहा- भाजपा की दलित विरोधी सोच के चलते हुआ ये एक्शन

Tue, 01 Sep 2026 01:15 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 01 Sep 2026 01:15 AM IST
सार

FIR against Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर हुई एफआईआर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दलित विरोधी है। 

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UP: Akhilesh Yadav furious over FIR filed against Rahul Gandhi, says action taken due to anti-Dalit thinking
राहुल गांधी और अखिलेश यादव - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड की घटना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की दलित विरोधी सोच के कारण उत्तराखंड में मंच धुलवाने जैसी घटना सामने आई और लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
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अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भाजपा की दलित विरोधी सोच ही उत्तराखंड में मंच धुलवाती है और नेता प्रतिपक्ष पर एफआईआर करवाती है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को घोर निंदनीय बताया।
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सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपनी हार के ‘पराजय-पत्र’ पर खुद ही दस्तखत कर दिए हैं।
 

राहुल गांधी पर रिपोर्ट दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

UP: Akhilesh Yadav furious over FIR filed against Rahul Gandhi, says action taken due to anti-Dalit thinking
राहुल गांधी - फोटो : राहुल गांधी एक्स

कांग्रेस ने सोमवार शाम भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मार्च निकाल केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी पर दर्ज पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की। चेतावनी दी कि बदले की भावना से हो रही कार्रवाई रोकी नहीं गई तो गांव- गांव आंदोलन शुरू करेंगे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सोमवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यलाय से नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पुलिस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मंच के शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस प्रकरण को उठाया तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इस दौरान सांसद तनुज पुनिया, आराधना मिश्रा मोना, मुकेश सिंह चौहान, सुरेन्द्र यादव, संजय शर्मा, ममता चैधरी, अनामिका यादव, वेद प्रकाश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

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