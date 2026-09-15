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लखनऊ के ला मार्टिनियर एसडीएस टेनिस अकादमी में टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन

Bhupendra Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 12:12 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 12:12 PM IST







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लखनऊ के ला मार्टिनियर एसडीएस टेनिस अकादमी में केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें कर्नाटक के सूरज और तेलंगाना के अखिल के बीच मुकाबला हुआ। ... और पढ़ें

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