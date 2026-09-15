यूपी: राजधानी में दुकानदार ने मोबाइल की किस्त नहीं चुकाने पर युवक का निकलवाया खून, पांच दिन कराई मजदूरी

ब्लड बैंक ले जाकर जबरन खून निकलवाने का आरोप

पीड़ित के परिवार के मुताबिक, बाद में नेवल ने बताया कि उसे लखनऊ के एक ब्लड बैंक ले जाया गया, जहां कथित तौर पर जबरन उसका खून निकलवाया गया। इसके बाद उसे सदर इलाके के एक मकान में बंधक बनाकर मजदूरी कराने का आरोप है।

2799 रुपये लेने के बाद मांगे 12,500 रुपये

जदूराई के मुताबिक, नेवल को बंधक बनाए जाने के बाद आरोपियों ने उसके बड़े बेटे राजकुमार को फोन किया और मोबाइल की किस्त के नाम पर 2,799 रुपये ऑनलाइन मंगाए। यह रकम 9 सितंबर को करीब 2:07 बजे क्यूआर कोड के जरिये भेजी गई।



मां का आरोप है कि रकम मिलने के बाद भी नेवल को नहीं छोड़ा गया। 11 सितंबर की शाम करीब सात बजे दोबारा फोन कर 12,500 रुपये मांगे गए। रकम नहीं देने पर नेवल को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।