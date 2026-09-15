Lucknow News: उदित, मयंद और रिकी ने किए उलटफेर

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दिन का सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला, जब तीसरी वरीय राजस्थान के आयुष हार के साथ बाहर हो गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के मयंद तिवारी ने 6-4, 6-1 से हराया। गैर वरीय असम के उदित गोगोई ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में चौथी वरीय हरियाणा के वंश नंदल को 6-4, 6-4 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। दिन का तीसरा उलटफेर दिल्ली के रिकी ने किया, जिन्होंने तीन सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में आठवीं वरीय हरियाणा के जगमीत को 3-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। पहले दौर में पांचवीं वरीय हरियाणा के सुनील कुमार ने यूपी के ऋषि यादव को रोमांचक मुकाबले में 7-6(3), 6-3 से हराया। एक अन्य मुकाबले में तमिलनाडु के पगलवन ने उत्तर प्रदेश के अंशुमान सिंह को तीन सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में 6-4, 5-7, 6-4 से हराया। वहीं हरियाणा के प्रशांत ने उत्तर प्रदेश के वंश यादव को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। इसके अलावा शीर्ष वरीय हरियाणा के जतिन नैन ने दिल्ली के दक्ष सिंह को 6-4, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि छठी वरीय हरियाणा के आदित्य मोर ने अपने ही राज्य के हर्ष मलिक को 7-5, 6-2 से शिकस्त दी।सातवीं वरीय पंजाब के आदित्य कुमार ने गुजरात के यज्ञ प्रदीप को 6-1, 6-1 और दूसरी वरीय कर्नाटक के सूरज ने हरियाणा के ध्रुव को 6-0, 6-2 से आसानी से मात दी। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में गुजरात के मेघ भार्गव ने पश्चिम बंगाल के वायट रोवन को 6-3, 6-1 और दिल्ली के सागर ने महाराष्ट्र के ओमेश को तीन सेटों तक चले संघर्ष में 4-6, 7-6(3), 6-3 से हराया। हरियाणा के आरव चावला ने गुजरात के कनिष्क को 6-2, 6-3 से हराया, जबकि हरियाणा के शिवा ने छत्तीसगढ़ के इमोन को 7-6(7), 6-2 से और तेलंगाना के देवरापल्ली अखिल ने हरियाणा के अरंत्या को 6-3, 6-2 से मात दी।