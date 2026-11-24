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सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व (जन्मदिवस) के अवसर पर राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के डीएवी पीजी कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के जीवन, विचारों और मानवता के प्रति दिए गए संदेशों को स्मरण किया गया।

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